Мать из Екатеринбурга, избившую до смерти младенца, приговорили к шести годам колонии

Суд в Екатеринбурге приговорил к шести годам колонии общего режима 38-летнюю женщину, избившую до смерти сына, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Ее признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

По данным следствия, женщина родила ребенка в 2021 году. В марте 2022 года мать из личной неприязни избила младенца, нанеся удары в том числе и по голове. От полученных травм ребенок скончался прямо в квартире.

Глава пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что осужденная ранее работала швеей, а после рождения сына ушла в декрет. Ребенка она воспитывала одна. «Свою вину женщина не признала, сообщив, что сама вызвала скорую помощь, и якобы не имеет никакого отношения к избиению сына», – отметил полковник Горелых.

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