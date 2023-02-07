Врачам в Башкирии предоставят компенсационные выплаты

В Башкирии врачам, работающим в государственных медучреждениях, к которым прикреплены не менее 25 тыс. застрахованных человек, выплатят по 3 млн руб., следует из постановления правительства республики от 6 февраля. Документ опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Выплаты положены терапевтам, участковым терапевтам, педиатрам и участковым педиатрам, а также врачам общей практики. Их будут выплачивать ежегодно в течение трех лет (по 1 млн руб. каждый год) после заключения договора медработника с министерством здравоохранения Башкирии на предоставление компенсационной выплаты.

Право на получение выплаты имеют врачи, которые являются гражданами России, не имеют неисполненных обязательств по договору о целевом обучении, прибывшие или переехавшие с 2021 года, в том числе в порядке перевода, на работу в медорганизации, подведомственные минздраву Башкирии, на условиях полного рабочего дня.

В условиях договора на получение компенсационной выплаты указано, что врач должен отработать не менее пяти лет с момента его заключения. Если медработник уволится до конца этого срока, он должен вернуть в доход бюджета республики часть компенсационной выплаты, рассчитанную пропорционально неотработанному периоду. Часть выплаты возвращается и в случае, если врач не доработал пяти лет из-за увольнения в связи с призывом на военную службу (по своему выбору он может также продлить срок действия договора на период неисполнения договора).

Майя Иванова

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