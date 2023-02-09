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Инновации для предпринимателей: как «Ростелеком» цифровизирует пермский бизнес

Какие новейшие технологии внедряют предприниматели и какие уральские регионы – в лидерах цифровизации, обсудили на форуме «Новые форматы развития малого и среднего бизнеса: технологии и возможности». Участие в нем приняли представители предпринимательского сообщества, исследователи телеком-рынка и ведущие специалисты национального провайдера – компании «Ростелеком».

Все эксперты сошлись во мнении, что существенную поддержку в постоянно меняющихся условиях рынка предпринимателям оказывают цифровые технологии.

Для того чтобы оценить текущий уровень цифровизации малого и среднего бизнеса в уральских регионах, команда интернет-проекта «Будь мобильным» провела исследование. В январе 2023 года было опрошено более 120 руководителей различных предприятий Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей, Пермского края, ХМАО и ЯНАО по пяти ключевым направлениям: качество интернета, наличие цифровых решений, инструментов продвижения в Сети, внедрение сервисов защиты информации, вовлеченность в обучение персонала в области цифровых технологий.

Эксперты выяснили, что уровень цифровизации регионов Урала превышает 51,5%, что лишь немного уступает общероссийским показателям (52%). В лидерах рейтинга оказался Пермский край, превысив этот показатель и набрав 55,2%. Сейчас в регионе, согласно данным Федеральной налоговой службы, зарегистрировано более 39 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса.

«Среди ключевых особенностей по части цифровизации предприниматели отмечали простоту подключения к интернету и низкие тарифы на связь. По этому критерию Урал значительно опережает соседние субъекты страны. Во многом это связано с активным строительством волоконно-оптических линий связи и высокой скоростью передачи данных», – объясняет Иван Кущ, телеком-эксперт.

По итогам 2022 года, в топ-5 самых востребованных цифровых услуг у уральских клиентов вошли виртуальная АТС, видеонаблюдение, сервисы информационной безопасности, бесплатный номер 8-800 и облачные услуги. Наблюдается рост интереса к антивирусным программам для юридических лиц и сервисам защиты бизнеса.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале:

«Предприниматели цифровизируют бизнес сразу по нескольким направлениям: развивают сайты, используют онлайн-каналы в продвижении бизнеса и в коммуникации с клиентами, внедряют электронный документооборот. «Ростелеком» отмечает высокий спрос на виртуальный центр обработки данных. Это простая и безопасная альтернатива собственной ИТ-инфраструктуре: размещение всех систем в облаке, аренда виртуальных вычислительных ресурсов, хранение копий и важных данных на удаленных серверах. Еще один интересующий бизнесменов аспект – сервисы печати. Они помогают отслеживать состояние расходных материалов в принтерах в онлайн-формате и получать уведомления об их критическом уровне работы. Сервисы позволяют управлять процессом печати с компьютера или смартфона, обеспечивают безопасность конфиденциальной информации. Только комплексный и в то же время индивидуальный подход поможет увеличить выручку и сократить затраты компаний».

Среди недавно реализованных в Пермском крае цифровых кейсов для различных компаний и ведомств – проект по переносу ИТ-инфраструктуры региональной сети аптек в виртуальный центр обработки данных и организация Wi-Fi доступа в специализированном цехе с новой линией аммиачного производства на «Метафраксе». Обязательным требованием здесь стала установка взрывозащищенного оборудования. Кроме того, сотрудникам «Ростелекома» усилили безопасность внутренних каналов связи с помощью специальных криптошлюзов на территории ООО «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат».

Эти и другие цифровые решения позволяют существенно ускорить и упростить работу предприятий. К примеру, автоматизация учета товара – отличный аналог ручной инвентаризации, онлайн-оплата продукции на сайте экономит время клиента, а общение сотрудников с контрагентами эффективнее при помощи омниканальных платформ коммуникаций.

ПАО "Ростелеком"

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