В РОСФОТО покажут историю советского кинематографа 1930-х годов.

В Санкт-Петербурге пройдет выставка «ОТЕЦ И СЫН. Евгений и Георгий Максимовы. Фотографии из семейного архива». Она открывает серию выставок РОСФОТО, посвященных исследованию феномена семейного альбома.

Экспозиция будет доступна с 9 февраля по 2 апреля и разделена на две части. Одна из них посвящена кинооператору Георгию Максимову и представляет зрителю редкую возможность погрузиться в эпоху 1920-30-х гг., увидеть уникальные кадры со съемок выдающихся фильмов советского кинематографа, среди которых «Подруги», «Человек с ружьем», «Шахтеры» и другие. Кроме того, на выставке представлены портреты актеров, созданные по заказу киностудий «Ленфильм и «Белгоскино»: Янины Жеймо, Зои Федоровой, Ирины Зарубиной, Бориса Чиркова, Николая Черкасова.

Другая часть выставки посвящена отцу Георгия — Евгению Максимову. Он не был профессиональным фотографом, но сумел оставить после себя фотографическое наследие. Наибольший интерес вызывает коллекция уникальных раскрашенных диапозитивов периода Англо-Бурской войны, участником которой был Максимов-старший. Гости РОСФОТО также увидят оригинальные дореволюционные фотографии, личные вещи офицера царской армии, его наградные листы и оружие. Всего будет представлено более 140 подлинных исторических артефактов.

Анна Рыжова

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