Электричка в Курортном районе Петербурга сбила двух девушек, снимавших селфи

Двух девушек в Курортном районе Санкт-Петербурга сбила электричка. Они снимали селфи и пропустили приближение поезда, сообщили 8 февраля в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западу.

Две девушки 20 лет остались живы, их госпитализировали и оказывают необходимую помощь. Электричка сообщением Белоостров — Петербург — Сестрорецк настигла их у станции Разлив. Машинист услышал звук удара и применил экстренное торможение, девушек задело по касательной.

В обстоятельствах произошедшего разбирается транспортная полиция, проводится доследственная проверка.

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