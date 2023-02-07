ВТБ в Саратовской области нарастил выдачи автокредитов на 20%

По итогам января продажи автокредитов ВТБ в Саратовской области достигли 110 млн рублей, что более чем на 20% превышает результат за аналогичный период 2022 года. Региональный рынок демонстрирует положительную динамику третий месяц подряд и, по прогнозам экспертов ВТБ, продолжит свой рост и в феврале на фоне дальнейшей адаптации рынка к новым условиям.



В первый месяц года ВТБ в Саратовской области провел в сегменте автокредитования более сотни сделок - это на 10% выше итогов декабря 2022 года. Средний чек одного автокредита достиг 1,1 млн рублей, за год снизившись на 11%.

Лидерами по объему выданных средств на покупку автомобилей в Приволжском федеральном округе в январе стали Республика Татарстан (более 335 млн рублей), Нижегородская область (200 млн рублей) и Пермский край (194 млн рублей).

Тройка cамых востребованных автомобильных марок остается неизменной уже более года. Первенство традиционно приходится на отечественную Lada – ее доля в выдачах ВТБ в регионе составила 30%. На втором и третьем месте держатся корейские KIA и Hyundai - в общей сложности на них пришлось 14% от общих выдач. Пятерку ведущих брендов замыкают транспортные средства из Китая: наибольшей популярностью у населения пользуются Haval и Chery.

«Возобновление государственной программы и ее расширение на новые категории заемщиков придало дополнительный импульс авторынку. В январе каждый четвертый кредит в Саратовской области был выдан ВТБ в рамках программы льготного автокредитования. Возможность приобрести автомобиль, стоимостью до 2 млн рублей, с дисконтом 20% позитивно сказывается на потребительском спросе и позволяет поддержать отечественных производителей. Мы рассчитываем, что в феврале в условиях благоприятной макроэкономической ситуации выдачи автокредитов продолжат свою положительную динамику», – прокомментировал управляющий ВТБ в Саратовской области Вячеслав Панасенко.