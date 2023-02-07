«Ростех» опроверг задержание своих топ-менеджеров в московском ресторане

В пресс-службе «Ростеха» опровергли информацию о том, что в московском ресторане Spaten Hause за мошенничество задержали двух топ-менеджеров госкорпорации — из центра суперкомпьютерного моделирования и «Цифромеда». В компании заявили, что первый задержанный не работает в центре, а «Цифромед» принадлежит частным лицам.

О задержании сотрудников «Ростеха» сообщили «Известия» со ссылкой на источник. По данным издания, задержаны директор по развитию бизнеса центра суперкомпьютерного моделирования «Ростеха» Роман Селиванов и коммерческий директор ООО «Цифромед» Леонид Коковин. Газета пишет, что их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

«Информация не соответствует действительности. В центре суперкомпьютерного моделирования не работал и не работает человек с такой фамилией. Компания "Цифромед" принадлежит частным лицам, "Ростех" с прошлого года не является ее совладельцем»,— сообщили в пресс-службе «Ростеха» (цитата по «РИА Новости»).

По данным «Известий», сотрудники «Ростеха» пришли в ресторан, чтобы получить 2,5 млн руб. от генерального директора Московского центра новых технологий телекоммуникаций (АО МЦ НТТ) Сергея Шишмарева. До этого АО МЦ НТТ выиграло в конкурсе госзакупок. Представители «Ростеха» пояснили гендиректору, что его победа в конкурсе произошла из-за технической ошибки и необходимо привлечь в качестве субподрядчика другую компанию, чтобы избежать штрафов. Чтобы обеспечить себе «неоспоримую» победу в конкурсе, господина Шишмарева попросили заплатить 10 млн руб. Он обратился в полицию.

«Известия» сообщают, что Роман Селиванов и Леонид Коковин отказываются сотрудничать со следствием. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения.

Дарья Эрозбек