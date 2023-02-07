За 12 месяцев 2022 года объем просроченной задолженности по ипотеке в Челябинской области снизился на 14,8%, или на 199 млн руб. На 1 января 2023-го сумма неплатежей составляет 1,14 млрд руб., сообщает по итогам исследования коллекторское агентство «Долговой консультант».

В целом по России объем просроченной задолженности в течение прошлого года сократился на 8,4%, до 61,1 млрд руб. Среди регионов РФ наибольшее снижение показателя отмечено на Алтае (-30,7%), в Забайкальском крае (-30,6%) и Марий Эл (-28%). При это объем просроченной ипотечной задолженности ощутимо вырос в Чукотском автономном округе (+60%), Ингушетии (+48,8%), Крыму (+38,2%) и Магаданской области (+28%).

Генеральный директор агентства «Долговой консультант» Денис Аксенов отмечает, что объем просроченных ипотечных кредитов сократился на фоне увеличения ипотечного портфеля в целом.

«Несмотря на все сложности, за 2022 год ипотечный портфель в стране вырос на 17,5%. Сейчас сложилась ситуация, когда со старыми проблемными кредитами банки уже разобрались, а новые, в которых существенную часть занимает льготная ипотека, еще не стали просроченными. Такой ситуации, безусловно, способствовал и рост цен на недвижимость в конце 2021 года – начале 2022 года: реализация залоговой недвижимости в этот период происходила очень успешно», — рассуждает Денис Аксёнов.