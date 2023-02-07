Для проверки высокого расхода тепла «Т Плюс» создадут комиссию

В Саратовской области будут проверены все обращения граждан по начислению платы «Т Плюс». Такое поручение дал подчиненным губернатор Роман Бусаргин по итогам совещания с руководством Саратовского филиала «Т Плюс».

По данным комитета регулирования тарифов, в декабре прошлого года «Т Плюс» израсходовала на 23 тыс. гкал больше, чем в том же месяце 2021 года. При этом декабрь прошлого года был теплее, чем в 2021-м (-4,8 градуса в 2022-м, -5,2 в 2021-м).

На совещании обсудили вопросы взаимодействия теплоэнергетиков с жителями. Жалобы связаны с невозможностью дозвониться в компанию.

Госжилинспекция установила, что не везде были проведены перерасчеты из-за аварий на сетях, управляющие компании предоставили показания некорректно или несвоевременно, не всегда учитывались показания счетчиков.

Роман Бусаргин поручил проверить все обращения граждан по начислению платы за тепло и горячую воду. Минстрою и «Т Плюс» поручено в ближайшие дни наладить работу многоканальных горячих линий в Саратове, Энгельсе, Балакове и организовать приемные.

Будет создана комиссия, которая проверит, почему расход тепла в декабре 2022 оказался выше, чем в 2021 году, несмотря на погодные условия.

Руководителю ГЖИ Владимиру Томашенцеву поручено выяснить, на сколько корректно соблюдаются сроки снятия показания счетчиков, чтобы начисления не приходили два раза за один и тот же период.

Марина Ковалева