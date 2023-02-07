В системе первичного звена волгоградской системы здравоохранения появился «лист ожидания»

Волгоградская область вошла в число пилотных регионов по расширению возможностей записи на прием к врачу. Об этом сообщает областной комитет здравоохранения.

В рамках федерального проекта «Инцидент 38» жители региона смогут записаться на прием по единому номеру колл-центра 122. В системе первичного звена здравоохранения субъекта организован формат «листа ожидания» - в случае отсутствия свободных окон к специалисту пациенты будут попадать в резервную очередь, что позволит приглашать их на прием при появлении новых мест для записи.

В трех первых пилотных медучреждениях региона будут повышать пропускную способность в первичном звене за счет перераспределения функций персонала и оптимизации бизнес-процессов в медицинских организациях. В дальнейшем этот опыт планируется транслировать на все учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь.

Марина Ковалева