«Мне приходилось танцевать перед зеркалами. Я снимался в телешоу. Я играл маленьких калек в спектаклях, вкидывая остроумные комментарии. Если вы научитесь комедии в юном возрасте, она проникнет во все, что вы делаете»

В 1961 году будущий актер впервые появился на экране в музыкальной комедии «Эй, давай-ка твист» (кадр на фото). В 1968 году выпустил музыкальный альбом Little Joe Sure Can Sing! под псевдонимом Джо Ричи. Долгое время выступал в жанре стендап

Фото: Harry Romm Productions