Приставы Кубани в 2022 году взыскали с пьяных водителей 65 млн рублей

Судебные приставы Краснодарского края в прошлом году взыскали 65,5 млн руб. с водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Средства судебные приставы Краснодарского края взыскали в рамках 2193 исполнительных производств.

Минимальный штраф за этот вид административного правонарушения (ст. 12.8. КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» и ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения») составляет 30 тыс. руб.

Тат Гаспарян

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