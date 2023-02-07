Ротшильды возвращают себе семейный бизнес

Ротшильды выкупят акции своего флагманского банка за €1,5 млрд и сделает его частным. Rothschild & Co участвовал в крупнейших европейских сделках, включая IPO Porsche и национализацию немецкой энергетической компании Uniper. Зачем одна из богатейших семей мира приватизирует активы? Разбирался Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse / Reuters Фото: Denis Balibouse / Reuters

Когда три года назад Ротшильды приватизировали банк Edmond de Rothschild (Suisse), аналитики называли это возвращением к традициям частного семейного банкинга. Последние планы только подтверждают эту теорию: на этот раз частным станет флагманский актив — финансовый холдинг Rothschild & Co, семья выкупит все его акции с биржи почти за €1,5 млрд.

Зачем они пошли на это? В принадлежащем Ротшильдам холдинге заявили, что ни одно из подразделений кредитной организации не нуждается в доступе к капиталу на публичном рынке, а, учитывая специфику бизнеса, превращение компании в частную имеет больше смысла. Конспирологии в этом решении немного, считает финансовый консультант Исаак Беккер: «Бизнес Ротшильдов — "тихий" бизнес. Это не JPMorgan, Morgan Stanley, Barclays или Citibank. Это старый бизнес со старыми связями, со своим подходом к состоятельным людям, для которых эта фамилия играет очень большое значение. На мой взгляд, это больше компания, которая работает с частным капиталом. Это уже не private banking, это wealth management».

А, значит, большого смысла быть публичной компанией немного, продолжает Исаак Беккер: «Когда вам надо создать траст, вам его предоставят. Если нужно, вам откроют компанию. Если необходимо найти управляющего для ваших $200-$300 млн, то он будет найден и хорошо разместит этот капитал. Зачем этим людям публичная компания? Она может пойти вверх, пойти вниз. Ситуация на фондовом рынке, особенно на европейском, не блещет перспективами».

Но может ли решение одной из самых известных династий банкиров дать сигнал другим компаниям? Глава компании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин считает, что оно вписывается в общую тенденцию: «Существовала давняя гонка миллиардеров, когда каждый хотел показать, что он круче, что входит в список Forbes. Соревноваться легко, когда у тебя есть бумаги на бирже. Сейчас появилось много номинальных миллиардеров, а сама эта цифра очень обесценилась. Мне кажется, демонстрация своей крутизны через демонстрацию биржевой стоимости — это вчерашний день. Поэтому самих делистингов, скорее всего, будет больше, а публичных компаний меньше».

Собеседники “Ъ FM” напоминают, что у Ротшильдов было немало клиентов-выходцев из России. Контакты с семьей, например, имелись у бизнеса Олега Дерипаски. По данным The Financial Times, принадлежащая ему EN+ в 2018-м наняла инвестбанк Ротшильдов, чтобы продать часть контрольного пакета, после того как миллиардер попал под американские санкции. Так что один из возможных ответов на вопрос, зачем банку становиться частным, — чтобы раскрывать меньше информации о своих международных клиентах.

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