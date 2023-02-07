В Нижегородской области на НПЗ ЛУКОЙЛа произошел пожар

На нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа в Кстовском муниципальном округе Нижегородской области произошло возгорание, сообщила региональная прокуратура. Пожару был присвоен третий ранг сложности. По предварительным данным, возгорание случилось на установке замедленного коксования (УЗК): в колонне вспыхнул бензин.

В компании пожар на УЗК назвали задымлением. «Оно ликвидировано в кратчайшие сроки оперативными службами предприятия с привлечением сил ГУ МЧС РФ по Нижегородской области. Пострадавших, а также угрозы здоровью жителей и экологии города Кстово нет. Предприятие работает в штатном режиме»,— сообщили в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Роман Кряжев, Нижний Новгород