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Коммерсантъ FM
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Партия Саакашвили объявила о прекращении работы в парламенте Грузии

Главная оппозиционная сила Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД), которую бывший президент страны Михаил Саакашвили основал в 2002 году, объявила о бойкоте работы парламента в знак протеста против решения тбилисского городского суда, отказавшего адвокатам Саакашвили в просьбе отправить их подзащитного для лечения в европейскую клинику.

О парламентском бойкоте сегодня, 7 февраля, объявил один из лидеров ЕНД, депутат Леван Хабеишвили. Он подчеркнул, что члены парламента от ЕНД отныне не будут участвовать в пленарных заседаниях, а также в работе парламентских комитетов и комиссий.

Более того, Хабеишвили сообщил, что ведутся консультации с другими оппозиционными фракциями о демонстративном отказе от депутатских мандатов «в связи с насаждением в Грузии диктаторского пропутинского режима». Но на этот счет не только в оппозиционном спектре в целом, но и в самой ЕНД пока нет единого мнения — не все согласны вообще уйти из парламента.

По решению политического совета ЕНД партия приступает к «перманентным акциям протеста» с единственным требованием: немедленно перевести Михаила Саакашвили в зарубежную клинику. Сам экс-президент после оглашения вердикта тбилисского суда призвал сторонников «рассердиться». При этом бывший глава государства обещал, что его «не сломить заключением». А решение судьи Георгия Аревадзе Саакашвили назвал своим «смертным приговором».

Первая акция протеста ЕНД уже состоялась в ночь на вторник у дома в центре Тбилиси, где живет премьер-министр Ираклий Гарибашвили. В ней участвовало всего несколько десятков человек, в том числе лидеры партии. Акция была мирной, и полиции не пришлось вмешиваться в развитие событий. Но председатель ЕНД Леван Хабеишвили предупредил: оппозиция «будет проводить акции ежедневно, в том числе у рабочей резиденции премьера Гарибашвили».

Во вторник адвокаты бывшего президента обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой принять «неотложное решение» о срочном переводе Михаила Саакашвили в европейскую клинику «для спасения его жизни».

По утверждению врачей, экс-президент болен рядом ментальных и эндокринологических заболеваний. С момента ареста 1 октября 2021 года он потерял почти половину веса, похудев с 127 кг до 69 кг в данный момент. Министр юстиции Рати Брегвадзе обвинил высокопоставленного заключенного в «самовредительстве» и желании «избежать наказания». По решению министра, с мая прошлого года Михаил Саакашвили находится не в тюрьме, а двухкомнатной палате элитной тбилисской клиники Vivamedi.

Георгий Двали, Тбилиси

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