Alfa Romeo представила болид Формулы 1 на сезон-2023

Команда Alfa Romeo F1 Team Stake представила ливрею гоночного болида, с которой итало-швейцарский коллектив будет выступать в новом сезоне Формулы 1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Alfa Romeo C43

Фото: Alfa Romeo F1 Team Stake Alfa Romeo C43

Фото: Alfa Romeo F1 Team Stake

В рамках презентации, прошедшей в Швейцарии, команда показала новую машину Alfa Romeo C43 в новой ливрее. Болид получил разработанную дизайнерами отделения Centro Stile итальянского автопроизводителя ливрею, в которой сочетаются темно-красный цвет и черные элементы из неокрашенного углепластика.

Как заявили в команде, помимо ливреи машина получила ряд технических обновлений перед новым сезоном. Создатели болида рассчитывают, что модернизация, проведенная в рамках жестких ограничений технического регламента, позволила сделать машину быстрее.

Напомним, в сезоне-2023 пилотами Alfa Romeo F1 Team Stake в чемпионате мира будут финн Валттери Боттас и китаец Чжоу Гуаньюй.

Максим Вершинин