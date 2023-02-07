В Саратове предлагают штрафовать чиновников за нарушение при заключении договоров на целевое обучение

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко внес в облдуму законопроект об установлении административной ответственности за нарушение порядка заключения договора о целевом обучении. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В прокуратуре уточняют, ссылаясь на результаты проверки, что только в 2021 году в вузах области завершили обучение 35 студентов-«целевиков» - для нужд муниципалитетов готовились специалисты в области управления – будущие муниципальные служащие.

Однако общее количество трудоустроенных «целевиков» не достигает 5 % от общего числа направленных на обучение, и такая ситуация у руководителя надзорного ведомства «вызывает тревогу».

Одной из причин низкой эффективности механизма целевого обучения называют нарушения, которые допускают чиновники органов местного самоуправления при отборе абитуриентов и заключении с ними договоров о целевом обучении.

«При заключении договора о целевом обучении с обязательством последующего прохождения муниципальной службы ни в одном из районов области конкурсные процедуры не были должным образом организованы, извещения о проведении конкурсов не публиковались, а конкурсные комиссии не формировались, либо их работа в установленном порядке не обеспечивалась. Повсеместно не соблюдались требования о сроках заключения договоров о целевом обучении», - пояснили в прокуратуре.

Ответственность за эти нарушения не установлена.

Разработанный прокуратурой законопроект предусматривает административную ответственность в виде штрафа на должностных лиц органов местного самоуправления. В надзорном ведомстве считают, что принятие закона «будет способствовать более эффективному исполнению законодательства о целевом обучении».

Марина Ковалева