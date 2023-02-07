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В Ярославской области херсонцам выдали 28 жилищных сертификатов

Департамент строительства Ярославской области выдал 28 государственных жилищных сертификатов жителям Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания, сообщили в департаменте.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Данные приводятся по состоянию на 3 февраля. Единовременная выплата предоставляется за счет средств федерального «Фонда развития территорий». Жилье в регионе уже приобрели пять граждан, трое из них получили сертификаты в Ярославской области, а двое — в других субъектах РФ.

Размер социальной выплаты рассчитывается исходя из нормативной стоимости квадратного метра и норматива обеспечения жилой площадью (33 кв.м. на одного человека, 42 — на семью из двух человек, по 18 — на семьи из трех и более человек). Норматив стоимости 1 кв.м. на первое полугодие составляет 88737 руб.

Антон Голицын

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