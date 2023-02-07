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Власти Челябинской области попросили Минпромторг помочь спасти от закрытия завод в Бакале

Правительство Челябинской области направило в Минпромторг РФ обращение с просьбой оказать содействие в налаживании кооперационных связей градообразующему предприятию Бакала — Бакальскому рудоуправлению, которому грозит закрытие из-за экономических проблем. Об этом сообщают в пресс-службе министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона.

Бакальское рудоуправление — старейшее железорудное предприятием Южного Урала. Основная продукция — железорудное сырье, которое используется в черной металлургии для производства чугуна, металлизированного продукта и в выплавке стали.

В 2022 году финансовое состояние Бакальского рудоуправления ухудшилось из-за сокращения спроса и цен на железорудное сырье, а также в результате резкого увеличения стоимости запчастей и расходных материалов. Несколько месяцев предприятие работало с отрицательной рентабельностью и не инвестировало в производство. По причине неуплаты Бакальскому рудоуправлению отключили подачу электроэнергии.

Сейчас в Бакальском рудоуправлении работает организованная правительством Челябинской области комиссия, которая решает вопрос оказания поддержки. По словам министра промышленности региона Павла Рыжего, ведомство ведет работу с руководством предприятия по сохранению производства и коллектива.

«Для поддержки предприятия правительство области проводит переговоры с потенциальными потребителями продукции — крупнейшими металлургическими компаниями региона»,— сообщил Павел Рыжий.

В январе в Арбитражный суд Челябинской области поступило заявление от МИФНС №18 по региону о признании банкротом дочерней компании Бакальского рудоуправления ООО «Рудник». Сумма требований кредитора составляет 69,7 млн руб.

Михаил Бычков, Челябинск

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