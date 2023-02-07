«Эстетические решения сочетаются с современными технологиями»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о концепции «Двор без машин» и трендах в организации пространства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Собственная инфраструктура, авторская архитектура и продуманное благоустройство — это одни из ключевых преимуществ новостроек сегодня. Потенциальные покупатели зачастую детально изучают предложения, сравнивают их с конкурентами. И девелоперы стремятся привносить в свои проекты новые уникальные решения и идеи. Так, за несколько лет подход к озеленению и благоустройству внутренней территории новых жилых комплексов существенно изменился. Девелоперы создают оригинальные и необходимые концепции организации пространства, учитываются как эстетическая сторона, так и функциональная.

Эксперты группы компаний WE-ON выделили несколько трендов, прослеживающихся в сфере благоустройства. Пожалуй, главным из них на рынке новостроек стала концепция «Двор без машин», отвечающая критериям высокого качества жизни и безопасности. Также важным в части благоустройства территорий является организация пространства во внутренних дворах новых домов: спортивные и детские площадки, зоны отдыха и места для мероприятий. И, конечно, высаживают много деревьев и кустарников.

Что касается нововведений, то застройщики теперь активнее внедряют селективный сбор отходов, что дает возможность сокращать негативное влияние на окружающую среду. Кроме того, к примеру, в бизнес-классе все более востребованным стало размещение уникальных художественно-декоративных элементов, различных акт-объектов, которые дополняют общую композицию архитектурного ансамбля новостройки.

А для формирования наиболее привлекательного образа пространства застройщики отдают предпочтение более взрослым деревьям с большой красивой кроной, чтобы к моменту сдачи в эксплуатацию объекта и его заселении создавался эффект утопающего в зелени пространства. При этом эстетические решения сочетаются с современными технологиями — во дворах и парках устанавливают зарядные станции, благодаря которым жители могут подзарядить телефон, поработать на свежем воздухе или даже посмотреть кино.