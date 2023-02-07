Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экс-глава Управления Судебного департамента из Самары продолжил карьеру в Херсонской области

Юрий Сафоненко, который ранее руководил Управления Судебного департамента Самарской области, перешел на аналогичную должность в херсонский регион. Информация размещена в базе данных «СПАРК-Интерфакс».

Летом минувшего года судебный департамент при Верховном суде РФ подписал указ об отставке Юрия Сафоненко, который руководил Управлением Судебного департамента в Самарской области с 2009 года. В ведомстве сообщили о том, что перед этим он ушел в отпуск с последующим увольнением.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Тогда же депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале о том, что глава управления Судебного департамента по Самарской области «"добровольно-принудительно" написал заявление об увольнении, которое незамедлительно было удовлетворено». Также парламентарий высказал надежду на то, что Юрий Сафоненко больше не будет работать на госслужбе и в противном случае пригрозил опубликовать причины отставки чиновника.

Георгий Портнов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...