Экс-глава Управления Судебного департамента из Самары продолжил карьеру в Херсонской области

Юрий Сафоненко, который ранее руководил Управления Судебного департамента Самарской области, перешел на аналогичную должность в херсонский регион. Информация размещена в базе данных «СПАРК-Интерфакс».

Летом минувшего года судебный департамент при Верховном суде РФ подписал указ об отставке Юрия Сафоненко, который руководил Управлением Судебного департамента в Самарской области с 2009 года. В ведомстве сообщили о том, что перед этим он ушел в отпуск с последующим увольнением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Тогда же депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале о том, что глава управления Судебного департамента по Самарской области «"добровольно-принудительно" написал заявление об увольнении, которое незамедлительно было удовлетворено». Также парламентарий высказал надежду на то, что Юрий Сафоненко больше не будет работать на госслужбе и в противном случае пригрозил опубликовать причины отставки чиновника.

Георгий Портнов