В Саратове председателя комитета по управлению имуществам обвинили в превышении должностных полномочий

Председателю комитета по управлению имуществом Саратова предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает СУ СК.

По данным следствия, в 2020 году председатель комитета по управлению имуществом города Светлана Чеконова причинила материальный ущерб муниципальному образованию на сумму более 38 млн руб. Следствие считает, что она незаконно предоставила земельные участки, находящиеся на улицах Вавилова, Рахова, в Мирном переулке, на площади Кирова. В дальнейшем они были изъяты для муниципальных нужд. Взамен изымаемых обвиняемая якобы предоставила индивидуальному предпринимателю имущественное право на землю на территории города большей стоимости и площади без проведения торгов.

Противоправные действия выявлены сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области.

Проводятся следственные действия.

Марина Ковалева