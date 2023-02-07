Состояние озимых не вызывает опасений у «Продимекса»

Состояние посевов озимой пшеницы ГК «Продимекс» в Центральном Черноземье пока не вызывает опасений, рассказали в компании. Высота снежного покрова сложилась существенно ниже среднемноголетних значений — всего 1-4 см. Но критических морозов, которые могли бы негативно повлиять на посевы, не наблюдается. С первой декады февраля «Продимекс» и ФГБУ «Россельхозцентр» начнут проводить мониторинг состояние озимых методом отбора монолитов, добавили в компании: «Будет определена жизнеспособность растений озимой пшеницы и содержание сахаров».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из-за крайне неблагоприятных погодных условий осени 2022 года, не позволивших посеять запланированную площадь озимой пшеницы (на середину октября в регионах Черноземья аграриями было засеяно лишь 50-90% площадей), в структуре посевных площадей «Продимекса» на 2023 год произошли изменения. Будет увеличена площадь под яровой пшеницей, яровым ячменем и соей — это приведет к дополнительной нагрузке на технику в период весенних полевых работ, подчеркнули в холдинге. Большая часть семян, минеральных удобрений и средств защиты растений для весенней посевной кампании «Продимекса» уже законтрактована и поступает на склады предприятий согласно плану.

«Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (ежегодно выпускает более 1 млн т продукции). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает более 7,5 млн т продукции растениеводства, в том числе свыше 1,8 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях — свыше 13 тыс. человек