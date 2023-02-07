Часть жителей обстрелянного общежития в белгородском Шебекине не хотят выселяться из здания

Некоторые жители общежития в Шебекине Белгородской области, попавшего под обстрел, не хотят покидать свои помещения. Об этом один из них рассказал в ходе прямого эфира с губернатором Вячеславом Гладковым.

По словам горожанина, администрация округа попросила покинуть общежитие до 10 марта. Но некоторые отказываются уезжать «в маленькие комнатушки с худшими условиями». Также он заявил, что люди «несколько месяцев живут без окон».

Вячеслав Гладков заметил, что окна не вставляли около двух недель, что уже было предметом внимания главы региона: «Окна нужно ставить, несмотря на то, что в общежитии после обстрела проживать нельзя по заключению экспертной организации».

«Знаю, что несколько людей отказываются покинуть аварийное здание, не понимаю, по каким причинам.

Речь идет о том, чтобы получить безопасное временное место проживания»,— заметил глава региона. Он пообещал направить на место руководителя администрации губернатора Ивана Будлова, чтобы разобраться в ситуации.

Олег Мухин

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