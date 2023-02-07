В Нефтекамске объявили повторный конкурс на капремонт гимназии

Администрация Нефтекамска на повторном конкурсе 3 марта выберет подрядчика комплексного капитального ремонта городской гимназии №1, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 120,45 млн руб., он будет оплачен из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

До 25 августа 2023 года необходимо отремонтировать кровлю, входную группу, цоколь, фасад и отмостку здания, системы отопления, водоснабжения и канализации, заменить окна, провести электромонтажные работы.

Как сообщал «Ъ-Уфа», администрация Нефтекамска на конкурсе 16 февраля планировала выбрать подрядчика капитального ремонта гимназии, начальная цена контракта была аналогичной. 6 февраля закупка отменена по решению заказчика.

Майя Иванова

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