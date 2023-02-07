«После революции особняк отошел Наркомату иностранных дел»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, чем москвичам запомнился первый посол США в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Сегодня один из самых красивых особняков Москвы — это резиденция послов США. Американцам сложно было выговаривать адрес: Спасопесковский переулок или Спасопесковская площадь, поэтому просто Спасо-хаус.

Дом построил иркутский купец Николай Второв, как следует из архивов Forbes, самый богатый предприниматель России начала прошлого века. Замечательный во всех отношениях человек, погибший в 52 года. По одной версии, от пули своего незаконнорожденного сына, по другой, в которую лично я верю гораздо больше, пал жертвой заговора большевиков, мечтавших наложить лапы на его миллионы. Как бы там ни было, после революции шикарный особняк отошел Наркомату иностранных дел во главе с Георгием Чичериным, сменившим на этом посту самого Льва Троцкого. Говорят, Чичерин страшно ругался, когда спустя несколько лет пришлось отдавать здание американцам.

Уильям Буллит — загадочный человек, еще в 1918 году первый раз посетивший Россию. Тогда вместе с Владимиром Лениным в Кремле он поедал икру с хлебом (в Москве был страшный голод, осталась в кремлевских кладовках только икра). Буллит предлагал Ильичу какой-то военно-политический план, при котором XX век мог сложиться во всем мире вообще иначе. И Ленин-то согласился — на дыбы встали союзники. Так вот, тот самый Буллит уже в начале 30-х и въехал в дом купца Второв и стал первым послом США в России.

Москва запомнила его по двум зверским приемам. В том смысле, что американцы хотели на своих новогодних праздниках непременно задействовать животных из Московского зоопарка и цирка. В первый раз до невменяемого состояния напился дрессировщик, и три тюленя расползлись по всему Спасо-хаусу. Во второй напоили шампанским медвежонка, и его, несчастного, вытошнило прямо на генеральский мундир кого-то из гостей. А вообще было весело: люди, звери, американцы, приглашенные русские. Маршал Михаил Тухачевский отплясывал лезгинку с примой нашего балета Ольгой Лепешинской, а Михаил Булгаков во все глаза наблюдал за происходящим. В романе «Мастер и Маргарита» фонтаны вина, лучший оркестр, услаждающие слух птицы — все это было и у американского посла, и у Воланда.