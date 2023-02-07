Мэрия Челябинска продала недостроенную гостиницу за 1,6 млн рублей

В Челябинске состоялись торги по продаже объекта незавершенного строительства, изъятый по решению суда у ООО «Специализированный застройщик „Метчелстрой“». Гостиничный комплекс на начальной стадии строительства продали за 1,6 млн руб. Об этом сообщается на сайте мэрии. Покупатель не разглашается.

Начальная цена недостроя, расположенного на пересечении улиц 50-летия ВЛКСМ и Черкасская в Металлургическом районе, составляла 1,07 млн руб. Площадь объекта составляет 970 кв. м, степень готовности – 7%. Компания «Метчелстрой» начинала строить на земельном участке гостиничный комплекс квартирного типа со встроенными помещениями для обслуживания населения. Новый владелец должен завершить строительство в течении трех лет.

Средства от продажи недостроя получит бывший собственник за вычетом расходов на подготовку и проведение аукциона.