В Татарстане после аварии с участием скорой помощи возбудили уголовное дело

После ДТП с участием скорой помощи в Набережных Челнах возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Татарстану.

Авария произошла накануне вечером на пересечении проспектов Вахитова и Сююмбике. Водитель скорой помощи, как считают в СКР, выехал на красный свет, столкнулся с легковой машиной, а затем врезался в бордюр, металлическое ограждение, и его автомобиль опрокинулся.

В результате пострадали четыре человека. Это два фельдшера и оба водителя. Состояние двоих из них врачи оценивают как тяжелое. Детали произошедшего уточняются.

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"Ъ-Казань"