Артем Молчанов вошел в топ-3 мэров областных центров ЦФО в январе

Мэр Ярославля Артем Молчанов занял 3 место из 31 в медиарейтинге глав столиц субъектов ЦФО по итогам января 2023 года. Также в рейтинг вошел председатель муниципалитета Сергей Калинин, он расположился на 21-ой строчке. Рейтинг составлен компанией «Медиалогия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Господин Молчанов по итогам 2022 года занял 12 строчку. Как пояснили эксперты «Медиалогии», повышенную упоминаемость главе города принесла его первая пресс-конференция. Также мэра часто упоминали со ссылкой на его сообщение о продлении школьных каникул из-за морозов и проблемах, возникших из-за смены поставщиков питания в школах и детских садах. Помимо этого, мэр Ярославля Артем Молчанов показал, как будет выглядеть вертолетная площадка у КЗЦ «Миллениум».

Алла Чижова