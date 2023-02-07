Подрядчик пытался похитить 5 млн рублей при капремонте школы в Горячем Ключе

Сотрудники прокуратуры выявили покушение на хищение более 5,4 млн руб. при ремонте кровельного покрытия школы в хуторе Молькино в Горячем Ключе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Краснодарскому краю.

Как установило надзорное ведомство, между управлением капитального строительства администрации города Горячий Ключ и предпринимателем были заключены два контракта по капитальному ремонту школы №17. Стоимость работ составила 9 млн руб. В последующем подрядчик предоставил в мэрию акты по оплате работ.

Во время проверки прокуратурой города выявлено, что работы по демонтажу кровельного покрытия и бетонной стяжки не были выполнены, а качество и объем используемых материалов не соответствуют проектно-сметной документации. Стоимость невыполненных объемов работ составила более 5,4 млн руб.

В отношении подрядчика и его представителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Тат Гаспарян

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