В Ставрополе коммунальные службы перешли в круглосуточный режим работы из-за непогоды

Дороги Ставрополя убирают 110 единиц техники, которые работают в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

По данным городских властей, свыше 150 работников дорожных служб убирают улицы Ставрополя. Для обработки дорожного покрытия трех районов использовано свыше 1,1 тыс. т пескосоли.

«Обращаюсь сейчас к автомобилистам: без особой необходимости не выезжайте в город, ликвидация последствий непогоды будет идти быстрее, если на дорогах будет меньше транспорта», — обратился к горожанам глава города Иван Ульянченко.

Анастасия Назарова