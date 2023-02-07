В Башкирии возбудили уголовное дело о порче земель при незаконной добыче золота

По материалам проверки Учалинской межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Санкции по этой статье предусматривают от штрафа в 120 тыс. руб. до лишения свободы на срок до пяти лет.

Установлено, что ООО «Ураллит» и его подрядчики незаконно занимались геологическим изучением запасов золота на землях лесного фонда за пределами лицензионного участка. Во время работ поврежден плодородный слой почвы на площади более 2,6 га, общая сумма ущерба природе составила более 40 млн руб.

Также межрайонная прокуратура обратилась в суд с просьбой обязать компанию провести рекультивацию нарушенных земель.

ООО «Ураллит» зарегистрировано в Челябинске в апреле 2019 года. Владельцем является Дмитрий Владисов. В 2021 году выручка компании составила 13 млн руб., чистая прибыль — 390 тыс. руб.

Майя Иванова

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