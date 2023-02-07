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В Ульяновске улица ДМГ МОРИ получит имя героя Сталинградской битвы

В Ульяновске улица ДМГ МОРИ получит имя героя Сталинградской битвы Василия Баданова, уроженца села Верхняя Якушка. Об этом заявил глава региона Алексей Русских.

По словам губернатора, к нему с таким предложением обратились ученики ульяновской школы №42. В 2015 году по инициативе прежнего главы региона Сергея Морозова один из проездов индустриального парка был переименован в улицу ДМГ МОРИ — по названию расположенного на этом участке немецко-японского станкостроительного завода. В марте 2022 года компания DMG MORI решила покинуть Россию.

В марте 2022 года глава Ульяновска Дмитрий Вавилин не стал подписывать постановление о переименовании 44-го Инженерного проезда в улицу Легран Волга, о чем просила французская компания «Легран», владеющая расположенным на этой улице заводом «Контактор», и с чем согласилась городская комиссия по переименованию улиц. Ранее вопрос дать части этого проезда имя своего основателя просила немецкая компания «Шеффлер», затем отозвавшая свою просьбу после публикации о деятельности ее основателя в системе Третьего рейха в период Второй мировой войны. Депутат гордумы Сергей Моргачев, голосовавший против переименования, тогда предложил мэрии вернуть прежнее имя и улице ДМГ МОРИ.

Подробнее о попытке назвать улицу в Ульяновске в честь французской компании — в материале «Ъ-Волга» «Проезд французам не отдали».

Андрей Сазонов

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