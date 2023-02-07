Депутаты Башкирии предложили запретить рекламу по уклонению от воинской обязанности

Депутаты Курултая Башкирии разработали проект федерального закона об установлении запрета на рекламу юридических, консультационных и медицинских услуг для освобождения граждан от исполнения воинской обязанности, сообщили в пресс-службе республиканского парламента. Изменения предложено внести в ст. 7 ФЗ «О рекламе». В ближайшее время законопроект будет внесен в Госдуму, где его представит депутат от «Единой России» Рафаэль Марданшин. Инициатором поправок выступил комитет Курултая по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам под председательством руководителя фракции партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Владимира Нагорного.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что «информационное пространство наполнено агрессивной рекламой услуг коммерческих структур по уклонению от исполнения воинской обязанности». По словам депутатов, различные коммерческие структуры предлагают на платной основе оказать уклонистам юридические или медицинские услуги, чтобы на законных основаниях избежать призыва. Инициатива направлена на ограничение «негативного влияния подобных структур на процесс воинского призыва».

За нарушение законодательства о рекламе рекламодателями, производителями или распространителями рекламы предусмотрена административная ответственность. Для граждан штрафы составляют от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб., для должностных лиц — от 4 тыс. до 20 тыс. руб., для юрлиц — от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

В Уголовном кодексе установлена ответственность за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы, поясняется в записке.

Влада Шипилова, Уфа