Сочинку будут судить за махинации с земельными участками

Следователи УВД по городу Сочи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 62-летней жительницы города-курорта по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, обвиняемая и ее сообщник предоставила ложную информацию в приложение к постановлению главы администрации района, а именно — о наличии у нее прав на земельный участок площадью более 780 кв. м в садоводческом товариществе. Обвиняемая пыталась незаконно оформить право собственности на землю стоимостью около 1,4 млн руб. по подложным документам. Однако ей не удалось воплотить преступный умысел.

В настоящий момент уголовное дело направили в суд для рассмотрения. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до десяти лет. В отношении сообщника подозреваемой возбуждено отдельное уголовное дело.

Екатерина Мухамедова