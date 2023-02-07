Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сочинку будут судить за махинации с земельными участками

Следователи УВД по городу Сочи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 62-летней жительницы города-курорта по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, обвиняемая и ее сообщник предоставила ложную информацию в приложение к постановлению главы администрации района, а именно — о наличии у нее прав на земельный участок площадью более 780 кв. м в садоводческом товариществе. Обвиняемая пыталась незаконно оформить право собственности на землю стоимостью около 1,4 млн руб. по подложным документам. Однако ей не удалось воплотить преступный умысел.

В настоящий момент уголовное дело направили в суд для рассмотрения. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до десяти лет. В отношении сообщника подозреваемой возбуждено отдельное уголовное дело.

Екатерина Мухамедова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...