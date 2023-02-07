В Красноярске задержаны вербовщики террористической группировки

Сотрудники органов госбезопасности задержали в Красноярске участников ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», занимавшихся вербовкой в нее новых членов и их отправкой в зоны боевых действий. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Задержания участников этой группировки также прошли в Москве.

«Члены ячейки осуществляли вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансирование членов террористической структуры, находящихся в Сирии, а также призывы к совершению преступлений террористического характера», — говорится в сообщении спецслужб.

У четырех задержанных правоохранители изъяли средства связи, электронные носители информации и банковские карты, а также пропагандистскую литературу.

Как писал «Ъ-Сибирь», летом 2022 года Первый Восточный окружной военсуд на выездном заседании в Красноярске рассмотрел дело сторонника упомянутой террористической организации. Он обвинялся в том, что перевел 7 тыс. руб. на банковский счет, используемый террористами для своего ресурсного обеспечения. По ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма) злоумышленнику назначили девять лет в исправительной колонии строгого режима.

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Илья Николаев