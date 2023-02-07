Устроившим стрельбу в центре Белореченска грозит до семи лет колонии

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении четверых мужчин, устроивших стрельбу в центре города Белореченска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По данным следствия, обвиняемые в возрасте от 23 до 30 лет возле сетевого магазина в Белореченска вели себя агрессивно и спровоцировали конфликт с незнакомцами. В результате потасовки 30-летний мужчина произвел два выстрела в воздух из газового пистолета.
На время следствия один из обвиняемых находился под подпиской о невыезде, трое — под домашним арестом.
Уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство» направлено в суд. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до семи лет.
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