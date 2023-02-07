На Кубани за сутки выявили 94 случая COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 94 случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.

В Краснодаре выявили 44 случая, в Туапсинском районе – десять, в Новороссийске – семь, в Северском и Тимашевском – по четыре, в Красноармейском и Кавказском районах – по три. Еще по два случая зарегистрировали в Сочи, Курганинском и Приморско-Ахтарском районах. По одному заболевшему выявили в Армавире, Геленджике, Горячем Ключе, Гулькевичском, Динском, Абинском, Апшеронском, Кореновском, Лабинском, Новокубанском, Новопокровском, Северском и Тбилисском районах.

На амбулаторном лечении с подтвержденным диагнозом находится 702 человека, в стационарах – 140 пациентов.

Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 345 929 случаев COVID-19. Из них с выздоровлением выписали 333 937 человек, скончались – 11 150 пациентов.

Татьяна Ручкина

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