В Новороссийске ликвидируют последствия штормового ветра

В ночь на 7 февраля в Новороссийске штормовой ветер повредил 13 кровель домов и повалил 25 деревьев, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Из-за сильного ветра в городе произошло более 100 отключений электроснабжения, на линиях идут восстановительные работы. Ветер также повредил воздушный трубопровод, без тепла оказались около 400 человек, в течение ночи авария на объекте теплоснабжения была устранена.

Жителям не рекомендуют выезжать в город на личном транспорте. Родителей школьников просят не отправлять детей на учебу без сопровождения, если возможности отвезти и забрать ребенка нет, городские власти рекомендуют оставить школьника дома.

В городе работает специальная техника, идет расчистка дорог и обработка их против гололеда.

Анна Перова, Краснодар