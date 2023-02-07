Гордума рассмотрит вопрос о передаче стадиона «Юность» в краевую собственность

Глава Перми Алексей Демкин внес на рассмотрение гордумы проект решения о разрешении безвозмездной передачи стадиона «Юность» на ул. Революции, 27, который должны реконструировать к 300-летию Перми, из муниципальной собственности в региональную. Как указано в документе, из города в край планируется передать участок площадью 24,9 тыс. кв. м, на котором размещается стадион, а также трибуны, мачты освещения, футбольное поле и ворота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

О необходимости передать спортивный объект в собственность региона городские власти заявили в ноябре 2022 года. Как пояснял тогда Алексей Демкин, она обусловлена тем, что проектом реконструкции стадиона занимается лично губернатор, который изыскивает спонсорские денежные средства на эти цели. После реконструкции муниципалитет рассчитывает вернуть «Юность» в свою собственность.

Реконструкция стадиона «Юность» и расположенного рядом с ним дворца спорта «Орленок» входит в перечень приоритетных проектов к 300-летию Перми. Дворец также находится в собственности города. Госэкспертиза уже согласовала проекты реконструкции объектов. Планируется, что на месте стадиона должна появиться открытая арена, на которой зимой будут проводиться учебно-тренировочные занятия по конькобежному спорту, хоккею с шайбой, шорт-треку и керлингу, а летом — хоккей на траве, мини-футбол, забеги и спортивное катание на роликовых коньках.

На состоявшейся в конце августа встрече губернатора Прикамья Дмитрия Махонина и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера удалось достичь договоренности, что холдинг примет участие в реализации проекта. Сообщалось, что «Газпром» готов выделить на реконструкцию стадиона «Юность» 1,5 млрд руб.