В 2023 году в Татарстане на ремонт дворов планируют потратить 9 млрд рублей

В этом году в Татарстане на ремонт дворов по программе «Наш двор» потратят 9 млрд руб. Об этом сообщили в Институте развития городов региона.

Всего запланирован ремонт 960 дворов. Таким образом дворы будут обновлены у 260 тыс. жителей Татарстана.

Реализацию программы планируется начать в середине апреля, если этому не будет мешать погода, а завершить к концу августа.

Всего в программе будут участвовать 19 подрядчиков по дорожным работам и три подрядчика по наружному освещению. Кроме того, строительными работами будут заниматься 18 производителей детского, спортивного и уличного оборудования, в том числе 14 республиканских.

"Ъ-Казань"