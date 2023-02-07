Парогенераторы для Балаковской АЭС изготовит Атоммаш

К изготовлению двух парогенераторов для Балаковской АЭС приступил Волгодонский филиал «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш). В рамках плановых ремонтных работ новыми парогенераторами заменят работающие аппараты на третьем энергоблоке. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Атоммаш является изготовителем оборудования для первого и четвертого энергоблоков Балаковской АЭС. Балаковская АЭС – крупнейший в России производитель электроэнергии. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока.

Сергей Иванов