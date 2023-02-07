Нияз Фазылов: МУП САХ погасит долг перед кредитором

Министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов прокомментировал ситуацию с уфимским МУП «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города» (САХ), которое могут признать банкротом. Соответствующее заявление в арбитражный суд Башкирии направило ООО «Рудерис», задолженность перед которым оценивается 34,8 млн руб.

«Глава города (Ратмир Мавлиев — «Ъ-Уфа») заверил, что у МУП САХ достаточного ресурсов и возможности, чтобы эту задолженность погасить», — сообщил Нияз Фазылов на заседании комитета Курултая Башкирии по аграрным вопросам, экологии и природопользованию.

Министр также отметил, что МУП САХ сейчас находится в красной зоне антилидеров по обращению с отходами среди остальных регоператоров. По словам господина Фазылова, инвестиции предприятия в модернизацию системы по сбору мусора «крайне невысокие».

Влада Шипилова

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