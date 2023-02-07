В Башкирии простятся с Александром Швецовым, погибшим в ходе СВО

Завтра в Мелеузе состоятся похороны погибшего в ходе специальной военной операции Александра Швецова. Он был командиром гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» глава администрации Мелеузовского района Рустэм Шамсутдинов.

Александр Швецов после школы окончил Коломенское артиллерийское училище и Казанское высшее артиллерийское командное училище. В 2015-2016 годы участвовал в спецоперации на территории Сирии, работал командиром дивизиона четвертой гвардейской Кантемировской танковой дивизии имени Андропова.

За участие в специальной военной операции в ноябре 2022 года был награжден медалью и представлен к государственной награде.

Карина Мамаева

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