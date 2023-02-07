Мэрия Уфы потратит на официальные приемы до 7,5 млн рублей

Администрация Уфы ищет подрядчика для организации и проведения официальных мероприятий до 15 декабря текущего года, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 7,5 млн руб. Итоги аукциона подведут 1 марта. Работы профинансирует городской бюджет.

Согласно технической документации, среди обязанностей исполнителя — организация транспортного и экскурсионного обслуживания, питания, обеспечение сувенирной продукцией.

В частности, для перевозки делегаций подрядчик обязан предоставить микроавтобус с кондиционером, переводчики должны владеть английским, немецким, итальянским, французским, испанским, турецким и китайским языки.

Максимальная численность гостей обеда от имени главы администрации Уфы — 400 человек.

Среди сувениров для членов делегаций предусмотрены ежедневники из искусственной и натуральной кожи, мед, фотоальбомы об Уфе, букеты с розами и орхидеями.

Венера Хисамова

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