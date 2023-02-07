В казанском кафе ночью вспыхнул пожар

В Казани в кафе «Кофе с собой» ночью произошел пожар. Об этом говорится в сообщении МЧС Татарстана.

Пожар произошел минувшей ночью на улице Батурина, 12. Сообщение о ЧП поступило в 1:22. Прибывшие на место происшествия обнаружили горение одноэтажного пристроенного летнего павильона к двухэтажному кирпичному административному зданию по всей площади. В 1:48 пожар был локализован, а в 2:01 был ликвидирован.

Никто не погиб и не пострадал. Одного человека удалось спасти. Площадь пожара составила 120 кв. м.

"Ъ-Казань"