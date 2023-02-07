ВС Башкирии ужесточил приговор уфимцу, обвиняемому в покушении на убийство по найму

Верховный суд Башкирии приговорил уфимца, обвиняемого в покушении на убийство по найму (ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на год, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По данным «Ъ-Уфа», речь идет о 43-летнем Фридерике Терегулове.

В октябре 2022 года Кировский районный суд Уфы признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ) и приговорил к четырем годам колонии общего режима. Гособвинитель обжаловал приговор в связи с чрезмерной мягкостью.

По материалам дела, обвиняемый принял предложение бизнесмена за деньги убить риелтора, которая не исполнила свои обязательства. В феврале 2015 года в центре Уфы осужденный несколько раз ударил потерпевшую ножом и скрылся. Риелтор получила тяжкий вред здоровью, но выжила благодаря своевременной медицинской помощи.

Майя Иванова

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