Январский поставщик питания продолжит работу в детсадах Ярославля

ООО «Агрофирма-Ярославль» признана победителем конкурсов на поставку питания в 18 детских садах Ярославля. Итоги торгов публикует портал госзакупок.

Мэрия Ярославля привлекала «Агрофирму-Ярославль» как временного подрядчика в январе 2023 года. С компанией заключались прямые договоры на организацию питания в школах и детских садах. После победы в конкурсах «Агрофирма» до конца 2023 года будет обслуживать 18 дошкольных учреждений Ярославля. Это детские сады № 5,26,44,50,59,74,82,83, 100,104, 107,139,144, 203, 210, 222, 234 и 246.

Еще 18 детских садов города будет обслуживать предприниматель Сергей Рыжухин. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», бизнесмен готов возить питание из Сергиева Посада или открывать в Ярославле филиал своего бизнеса. 7-8 февраля будут подведены итоги конкурсов по выбору поставщиков в остальных детских садах.

Андрей Иванов