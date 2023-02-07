Дом Врангеля в Ростове-на-Дону выставлен на продажу за 35 млн рублей

В Ростове-на-Дону исторический дом Врангелей по адресу пер. Газетный, 8 выставили на продажу за 35 млн руб. Соответствующее предложение размещено на сайте риелтора Алексея Маралина.

Историческое здание площадью 360 кв. м. прошло реставрацию, отмечается в объявлении на сайте. Площадь первого этажа составляет 280 кв. м., площадь подвала — 80 кв. м. Отметим, что на карте в объявлении о продаже объект обозначен по адресу ул. Ульяновская, 45, где находится доходный дом Палеева. Фактическая схема помещения и фото фасада указывают на то, что речь идет все-таки о доме Врангелей, который расположен рядом с домом Палеева.

Представитель риелтора сказал корреспонденту, что дом сейчас не продается, а только сдается в аренду за 200 тыс. руб.

До 2013 года домом Врангелей владела компания «Управление механизации». Здание было приобретено у Ростовской епархии, которая получила его в 2006 году для создания музея. Дом был признан объектом культурного наследия в 1998 году.

Одноэтажное здание было построено в 1885 году, и принадлежало семье знаменитого деятеля белого движения барона Петра Врангеля.

Анастасия Назарова