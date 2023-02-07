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Коммерсантъ FM
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Гибридный суперкар Lamborghini дебютирует в течение «нескольких недель»

Компания Lamborghini подтвердила премьеру гибридного суперкара с V12, который станет первой серийной моделью с бензо-электрической силовой установкой.

Технические подробности новинки не раскрываются, но заявлено, что гибрид будет мощнее выпускавшихся моделей с 780-сильным атмосферным 6,5-литровым V12. Ожидается, что гибридный суперкар получит аналогичную лимитированным моделям Sian FKP 37 и Countach LPI 800-4 силовую установку, но с измененными характеристиками.

Главной технической особенностью грядущей премьеры станет использование суперконденсаторов вместо традиционных литий-ионных батарей. Это позволит снизить массу автомобиля, а также сократить время накопления энергии за счет новых технологий. Обещано, что суперкар покажут в течение «нескольких недель».

Напомним, выпуск Lamborghini Aventador — самого массового и последнего автомобиля марки с бензиновым V12 — завершился в сентябре 2022 года. С 2023 года все новые модели Lamborghini будут иметь гибридную силовую установку.

Максим Вершинин

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